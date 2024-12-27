Чи можуть мобілізувати того, хто утримує особу з інвалідністю: відповідь юриста

Згідно з чинним законодавством України, навіть у період загальної мобілізації чоловіки призовного віку можуть відтермінувати призив на військову службу - у зв'язку з певними обставинами.
Про це у коментарі РБК-Україна нагадав юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.
За словами експерта, отримання відстрочки від мобілізації є правом, а не обов'язком.
"Якщо особа доглядає за родичем та має право на відстрочку, але не оформила її у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), вона може підлягати мобілізації", - пояснив він.
Водночас Гончаренко зауважив, що "і тут не все так просто".
Йдеться про те, що військовозобов'язані мають право на відстрочку з деяких сімейних підстав:
"Тобто для відтермінування призову треба утримувати особу з інвалідністю першого ступеню споріднення", - наголосив юрист.
Він додав, що утримання інших родичів - батьків дружини, бабусі або дідуся, брата чи сестри - буде вважатися підставою для відстрочки:
Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
Такий особливий правовий режим запроваджується у разі збройної агресії чи загрози нападу (коли є небезпека для незалежності й територіальної цілісності країни).
Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та відбивання агресії.
Водночас воєнний стан не означає оголошення війни (останнє, згідно з міжнародним правом, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-противника, світової спільноти тощо).
Того ж дня очільник держави видав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію" - поповнення ЗСУ та інших військових формувань новими військовослужбовцями по всій території країни.
Згодом воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.
29 жовтня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроекти №12151 та №12152 щодо продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року. Дещо згодом обидва документи підписав президент.
Читайте також, що відомо про фейк щодо мобілізації людей з інвалідністю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.