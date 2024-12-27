Чи можуть мобілізувати того, хто утримує особу з інвалідністю: відповідь юриста

Відстрочка по догляду за особою з інвалідністю: хто може отримати

За словами експерта, отримання відстрочки від мобілізації є правом, а не обов'язком.

"Якщо особа доглядає за родичем та має право на відстрочку, але не оформила її у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), вона може підлягати мобілізації", - пояснив він.

Водночас Гончаренко зауважив, що "і тут не все так просто".

Йдеться про те, що військовозобов'язані мають право на відстрочку з деяких сімейних підстав:

ті, хто має дружину з інвалідністю

ті, хто має батьків з інвалідністю

ті, хто має дитину з інвалідністю

"Тобто для відтермінування призову треба утримувати особу з інвалідністю першого ступеню споріднення", - наголосив юрист.

Він додав, що утримання інших родичів - батьків дружини, бабусі або дідуся, брата чи сестри - буде вважатися підставою для відстрочки: