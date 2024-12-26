ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинцев предупредили о фейке о мобилизации людей с инвалидностью

Украина, Четверг 26 декабря 2024 20:48
UA EN RU
Украинцев предупредили о фейке о мобилизации людей с инвалидностью Фото: украинцев предупредили о фейке по мобилизации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В последнее время распространяются фейки, что якобы с 1 января 2025 года людей с инвалидностью будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭКов и якобы автоматической отмены статуса инвалидности. Однако эта информация является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

В Минздраве объяснили, что все люди, которые имеют статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации, на основании заключения МСЭК в течение срока его действия.

В то же время в министерстве заверили, что информация о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти переосвидетельствование по установлению инвалидности, не соответствует действительности.

"Эта категория людей будет проходить повторный осмотр исключительно в случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были пройти его, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве на время военного положения", - пояснили в Минздраве.

В министерстве также пояснили, что МСЭК, и экспертные команды из врачей-практиков, которые их заменят с нового года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основе оснований и критериев, определенных в законодательстве.

Что останется без изменений

Статус инвалидности, как и раньше будет гарантировать:

  • отсрочку от мобилизации,
  • доступ к льготам,
  • социальным гарантиям и помощи.

Как изменится процесс

Вместо МСЭК с 1 января 2025 года будут работать экспертные команды врачей. Они будут оценивать повседневное функционирование человека прозрачно и по четким критериям.

Подробнее о том, кому и когда на самом деле нужно проходить повторный осмотр в новой системе оценивания читайте в материале РБК-Украина.

Ликвидация МСЭК в Украине

Заметим, что еще в октябре украинский президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации МСЭК, подписав соответствующий указ.

Сейчас известно, что уже с января МСЭК прекратят свою деятельность. Их функции передадут кластерным и надкластерным больницам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МСЭК Мобилизация в Украине Врачи
NEWS
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может