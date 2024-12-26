Украинцев предупредили о фейке о мобилизации людей с инвалидностью
В последнее время распространяются фейки, что якобы с 1 января 2025 года людей с инвалидностью будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭКов и якобы автоматической отмены статуса инвалидности. Однако эта информация является фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
В Минздраве объяснили, что все люди, которые имеют статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации, на основании заключения МСЭК в течение срока его действия.
В то же время в министерстве заверили, что информация о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти переосвидетельствование по установлению инвалидности, не соответствует действительности.
"Эта категория людей будет проходить повторный осмотр исключительно в случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были пройти его, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве на время военного положения", - пояснили в Минздраве.
В министерстве также пояснили, что МСЭК, и экспертные команды из врачей-практиков, которые их заменят с нового года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основе оснований и критериев, определенных в законодательстве.
Что останется без изменений
Статус инвалидности, как и раньше будет гарантировать:
- отсрочку от мобилизации,
- доступ к льготам,
- социальным гарантиям и помощи.
Как изменится процесс
Вместо МСЭК с 1 января 2025 года будут работать экспертные команды врачей. Они будут оценивать повседневное функционирование человека прозрачно и по четким критериям.
Подробнее о том, кому и когда на самом деле нужно проходить повторный осмотр в новой системе оценивания читайте в материале РБК-Украина.
Ликвидация МСЭК в Украине
Заметим, что еще в октябре украинский президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации МСЭК, подписав соответствующий указ.
Сейчас известно, что уже с января МСЭК прекратят свою деятельность. Их функции передадут кластерным и надкластерным больницам.
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