Общество Образование Деньги Изменения

Могут ли мобилизовать диетологов в 2025 году: ответ юриста

Подлежат ли диетологи мобилизации в Украине? (фото: Freepik)
Автор: Ірина Сандул

Мобилизация медиков в Украине продолжается, и у многих возникают вопросы относительно призыва специалистов, чья работа не связана с хирургией или реанимацией. В частности, речь идет о диетологах.

О том, могут ли мобилизовать таких специалистов, и от чего это зависит, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист по медицинскому праву Дарья Еременко.

Диетолог - это врачебная специальность

Еременко отмечает, что в Украине "диетолог" не является отдельной профессией в правовом смысле.

Это врачебная специальность, которая приобретается после получения высшего медицинского образования (речь идет о степени магистра по специальности "Медицина"), прохождения интернатуры и получения соответствующего сертификата врача-специалиста.

"То есть диетолог - это не самостоятельная профессия. Это врач, который дополнительно имеет узкую специализацию. Если человек позиционирует себя как "диетолог", но закончил только курсы, тренинги или получил сертификат от частной школы, - в правовом поле он не является медицинским работником", - рассказывает юрист.

Указ Президента Украины №397/2025 дополнил Положение о прохождении военной службы (Указ № 1153/2008) новым пунктом 83-1, согласно которому военнослужащих, имеющих высшее образование и степень магистра по специальностям медицинского, фармацевтического, психологического и реабилитационного направления, запрещено назначать на военные должности, не связанные с медицинской службой, или для которых требуется более низкий уровень образования.

Исключениями являются случаи, если это делается по их добровольному согласию.

"Таким образом, врач-диетолог подпадает под категорию "медицинское образование" и пользуется гарантиями, определенными этим Указом", - отмечает эксперт.

Диетолог-врач и диетолог после курсов: какие есть нюансы

Юрист отмечает, что надо четко разграничить диетологов.

"Если человек имеет диплом врача-диетолога и является магистром медицины, его могут мобилизовать, но только как медика. Если человек имеет "сертификат диетолога" после курсов, его мобилизуют как обычного гражданина, без каких-либо ограничений по должности", - отмечает Дарья Еременко.

Эксперт подчеркивает: если в документах об образовании нет формулировки "магистр медицины" или другой медицинской специальности, в правовом поле лицо не считается врачом, а значит, не подпадает под защиту Указа №397/2025.

ДиетологМобилизация в Украине