Предусмотрены всем. В ТЦК объяснили, зачем на самом деле рассылка повесток по почте

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Телеграф ".

Он также отметил, что в Полтавской области мобилизация и оповещение граждан осуществляется в соответствии с планом, без так называемых "вопиющих случаев".

По его словам, территориальные центры комплектования и социальной поддержки работают в обычном режиме. В то же время изменяются методы и средства оповещения и мобилизации.

"Некоторые процессы, возможно, оптимизируются. При необходимости выделяется больше людей, например на оповещение или наоборот, на непосредственно прием граждан", - заявил Истомин.

Он также отметил, что гражданам, которые обновили свои данные, повестка направляется по адресу, который они указали при обновлении данных. Если лицо не обновило их, то уведомление посылается по адресу регистрации.

"Информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, есть в базе данных "Оберег". Он подтягивается туда из разных реестров", - пояснил Истомин.

Он пояснил, что отправка повесток по почте действительно помогает оперативно разыскивать военнообязанных и привлекать меньше личного состава, которые осуществляют "пешие патрули". Представитель Полтавского ТЦК и СП напомнил, что повестка считается врученной даже в случае отказа от ее получения или отсутствия человека по месту регистрации.

"В постановлении № 560 определено, что надлежащим вручением повестки считаются непосредственно вручение, отказ от получения или даже отсутствие гражданина по адресу, например регистрации. Поэтому повестка все равно будет считаться врученной", - пояснил он.

По его словам, повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным гражданам. Это не зависит от того, обновили они свои данные или нет.

"Это может быть повестка для прохождения городской врачебной комиссии, это может быть повестка на отправку в учебный центр, если у него все данные уточнены и есть информация о том, что им пригодна за состояние здоровья, отсрочки нет", - пояснил он.

Также Истомин рассказал, что количество повесток зависит исключительно от задач по комплектованию.

"Конечно, что они (повестки, - ред.) не будут всем, всей области направлены в один день. При необходимости, в зависимости от того, каким специалистам нужны, будут какие-то, например, требования по возрасту какого-либо подразделения", - отметил он.