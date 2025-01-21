В сервисных центрах МВД возобновили одну из самых популярных среди украинцев услуг: детали

В сервисных центрах Министерства внутренних дел возобновили одну из самых популярных среди украинцев услуг. Обслуживание граждан осуществляется по предварительной записи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

О какой услуге идет речь и как ее получить

С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД восстановили регистрационные услуги с транспортными средствами - связанные со сменой владельца (речь идет о перерегистрации автомобиля).

Украинцам напомнили также, что обслуживание в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи.

Талоны можно получить:

через функционал е-запись;

в терминалах, расположенных в территориальных сервисных центрах МВД (талоны генерируются в день обращения и на два дня вперед).

В ГСЦ МВД отметили: чтобы получить талон предварительной записи (через е-запись) сначала нужно пройти авторизацию (с помощью электронной подписи, BankID или "Дія.Підпис").

Далее нужно выбрать необходимую услугу, удобный территориальный сервисный центр МВД, а также дату и время получения услуги.

"Если не удается пройти авторизацию - советуем повторить попытку позже. Из-за большого спроса и перегрузки система электронной записи и сайт Главного сервисного центра МВД могут давать временный сбой. Наши специалисты контролируют ситуацию, чтобы в случае технических неисправностей устранить причины в кратчайшие сроки", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим также, что услуги сервисных центров МВД можно получить независимо от места регистрации или проживания.

"Просим, по возможности, спланировать свой визит на получение услуги заблаговременно с учетом повышенного спроса. Просим прощения за временные неудобства и благодарим за понимание", - подытожили в ГСЦ МВД.

Публикация ГСЦ МВД в Facebook (скриншот: facebook.com/@hsc.gov.ua)