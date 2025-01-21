В сервисных центрах МВД возобновили одну из самых популярных среди украинцев услуг: детали
В сервисных центрах Министерства внутренних дел возобновили одну из самых популярных среди украинцев услуг. Обслуживание граждан осуществляется по предварительной записи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
О какой услуге идет речь и как ее получить
С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД восстановили регистрационные услуги с транспортными средствами - связанные со сменой владельца (речь идет о перерегистрации автомобиля).
Украинцам напомнили также, что обслуживание в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи.
Талоны можно получить:
- через функционал е-запись;
- в терминалах, расположенных в территориальных сервисных центрах МВД (талоны генерируются в день обращения и на два дня вперед).
В ГСЦ МВД отметили: чтобы получить талон предварительной записи (через е-запись) сначала нужно пройти авторизацию (с помощью электронной подписи, BankID или "Дія.Підпис").
Далее нужно выбрать необходимую услугу, удобный территориальный сервисный центр МВД, а также дату и время получения услуги.
"Если не удается пройти авторизацию - советуем повторить попытку позже. Из-за большого спроса и перегрузки система электронной записи и сайт Главного сервисного центра МВД могут давать временный сбой. Наши специалисты контролируют ситуацию, чтобы в случае технических неисправностей устранить причины в кратчайшие сроки", - подчеркнули в пресс-службе.
Отметим также, что услуги сервисных центров МВД можно получить независимо от места регистрации или проживания.
"Просим, по возможности, спланировать свой визит на получение услуги заблаговременно с учетом повышенного спроса. Просим прощения за временные неудобства и благодарим за понимание", - подытожили в ГСЦ МВД.
Публикация ГСЦ МВД в Facebook (скриншот: facebook.com/@hsc.gov.ua)
Напомним, в связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров, с 20 декабря 2024 года сервисные центры МВД вынуждены были приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанных со сменой владельца.
Временно не предоставлялись также услуги уполномоченным представителям - которые обращались для получения услуг в интересах других лиц по нотариальной доверенности.
Сейчас государственные реестры работают и предоставление услуг в сервисных центрах МВД восстановлено.
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