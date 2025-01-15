Не только штраф. Юрист объяснил, как могут наказать водителя за подделку прав

За подделку и использование нелегального водительского удостоверения украинцев, согласно Уголовному кодексу, могут наказать не только штрафом.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Как могут наказать украинцев за поддельное водительское удостоверение

Эксперт напомнил, что в соответствии с пунктом 2 "Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами" (утвержденного постановлением Кабинета министров №340 от 8 мая 1993 г. - в редакции постановления правительства №511 от 20 мая 2009 г.) лица допускаются к управлению транспортными средствами при наличии у них национального удостоверения водителя Украины - на право управления транспортными средствами соответствующей категории.

Исключение из правила - случаи установления людям временного ограничения в праве управления транспортными средствами.

"Водительское удостоверение является документом, удостоверяющим личность и ее специальный статус - в части подтверждения права его владельца на управление транспортными средствами", - объяснил юрист.

Он уточнил, что образец и техническое описание бланков национального и международного водительского удостоверения утверждены постановлением КМУ №844 от 16 сентября 2020 года.

"Следовательно, только полученное в установленном "Положением о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами" порядке удостоверение водителя дает человеку право управления ТС и подтверждает его специальный статус", - добавил адвокат.

В то же время он отметил, что в интернете нередко можно встретить объявления, которые предлагают за определенное денежное вознаграждение изготовление водительского удостоверения с гарантией того, что такое "удостоверение":

будет изготовлено на официальном бланке;

ничем не будет отличаться от удостоверения водителя, выданного соответствующим сервисным центром МВД.

"Однако, следует помнить, что приобретенное по объявлению в интернете водительское удостоверение не будет иметь статуса официального документа и не будет предоставлять его владельцу право управления транспортным средством", - подчеркнул Булименко.

Более того, по его словам, факт подделки водительского удостоверения, скорее всего, будет выявлен при первой же проверке документов водителя работниками полиции.

Магистр права рассказал, что использование заведомо поддельного документа является уголовным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, в виде:

или штрафа в размере до 850 гривен;

или пробационного надзора на срок до двух лет;

или ограничения свободы на тот же срок.

"Поэтому лучше получить водительское удостоверение, успешно сдав экзамены для получения права управления транспортными средствами в сервисном центре МВД, чем, используя поддельное водительское удостоверение, понести за это уголовную ответственность", - подытожил адвокат.