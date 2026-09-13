Можно ли получить органы "вне очереди": трансплантолог объяснил, как работает система

Над тем, чтобы организовать пересадку одного органа, работает немало людей. При этом очередь может "двигаться" по-разному.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина кардиохирург и трансплантолог Центра кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины Сергей Мохнатый.
"Трансплант-координатор подает соответствующие документы о состоянии пациентов - в каком классе экстренности тот находится", - поделился эксперт.
Специалисты следят при этом, "чтобы все обследования были до момента внесения пациента в очередь".
Когда же появляется донор, необходимо отследить:
"Чтобы не было дополнительных рисков", - уточнил Мохнатый.
Специалист сообщил, что в целом над тем, чтобы организовать пересадку органа, работает много людей.
"У нас есть два трансплант-координатора, есть шесть хирургов, анестезиологи", - рассказал представитель Центра кардиологии и кардиохирургии.
Часть из них, по его словам, "едет на забор органа". Остальные - "на имплантацию".
Ведь "один и тот же хирург не может выполнять два этапа одновременно".
"В общей сложности где-то 20 человек одновременно работают, чтобы пересадить один орган. Поэтому, когда говорят о трансплантации в каких-либо "кустарных условиях", это - практически невозможно", - подчеркнул Мохнатый.
Он объяснил, что в этом процессе задействовано большое количество:
"Нереально создать центр, который бы нелегально этим занимался и об этом никто не знал. Это - безосновательные фейки. Просто люди боятся, что кто-нибудь будет посягать на их органы", - констатировал врач.
Кардиохирург и трансплантолог сообщил, что в целом "ускорить очередь - невозможно".
"Центры регулируют, чтобы все происходило согласно законодательству", - отметил он.
В то же время случаются ситуации, когда "пациент находится в третьем классе экстренности по пересадке сердца, но ему становится хуже настолько, что его подключают к аппарату искусственного кровообращения".
"Тогда подаются документы, что пациент получил новый вид лечения и он переходит в первый класс экстренности", - рассказал специалист.
По словам Мохнатого, физически человек, нуждающийся в пересадке, может ждать сердца в течение разных периодов времени.
"Быстрее всего - было где-то три-четыре недели", - рассказал он.
В то же время бывает, "что и более полугода".
"Это - долго. Если у клиники много договоров с другими, где потенциально могут быть доноры, то шансы на получение органа - увеличиваются", - подытожил эксперт.
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