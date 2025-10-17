Можно ли критиковать власть во время войны: опрос КМИС

Украинцы поддерживают критику власти

Подавляющее большинство украинцев - 90% - считают, что действия власти нужно критиковать. Для сравнения, в 2024 году таких было 81%.

В то же время только 8% респондентов убеждены, что власть вообще нельзя критиковать. Доля тех, кто выступает против любой критики, за год уменьшилась с 13% до 8%.



Большинство за конструктивную позицию

Среди тех, кто считает, что критиковать власть нужно, 58% выступают за "взвешенную и конструктивную критику, чтобы не расшатывать ситуацию в стране".

При этом 32% поддерживают более жесткую и бескомпромиссную позицию. По сравнению с 2024 годом, доля сторонников конструктивной критики выросла, тогда как количество тех, кто требует радикальной критики, осталась без изменений.

Комментарий КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты исследования демонстрируют запрос общества на взвешенный подход в публичных дискуссиях.

"Особая ответственность лежит на медиа сообществе и общественных активистах, которые своими разоблачениями и расследованиями эмоционально будоражат и без того психологически уставшую общественность. Как показывают наши результаты, большинство украинцев поддерживают именно конструктивную критику власти", - подчеркнул он.

По словам социолога, такая позиция сочетается с более оптимистичным видением борьбы с коррупцией. "Для общего блага важно, чтобы очередные разоблачения и расследования также способствовали продвижению нарратива об Украине как стране, которая борется с коррупцией", - подытожил Грушецкий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 19 сентября - 5 октября 2025 года среди 1008 респондентов.