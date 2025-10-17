Чи можна критикувати владу під час війни: опитування КМІС

Українці підтримують критику влади

Переважна більшість українців - 90% - вважають, що дії влади потрібно критикувати. Для порівняння, у 2024 році таких було 81%.

Водночас лише 8% респондентів переконані, що владу взагалі не можна критикувати. Частка тих, хто виступає проти будь-якої критики, за рік зменшилася з 13% до 8%.



Більшість за конструктивну позицію

Серед тих, хто вважає, що критикувати владу потрібно, 58% виступають за "виважену і конструктивну критику, щоб не розхитувати ситуацію в країні".

При цьому 32% підтримують більш жорстку та безкомпромісну позицію. Порівняно з 2024 роком, частка прихильників конструктивної критики зросла, тоді як кількість тих, хто вимагає радикальної критики, залишилася без змін.

Коментар КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати дослідження демонструють запит суспільства на виважений підхід у публічних дискусіях.

"Особлива відповідальність лежить на медіа спільноті та громадських активістах, які своїми викриттями і розслідуваннями емоційно збурюють і без того психологічно втомлену громадськість. Як показують наші результати, більшість українців підтримують саме конструктивну критику влади", - наголосив він.

За словами соціолога, така позиція поєднується з більш оптимістичним баченням боротьби з корупцією. "Для спільного блага важливо, щоб чергові викриття і розслідування також сприяли просуванню наративу про Україну як країну, що бореться з корупцією", - підсумував Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 19 вересня - 5 жовтня 2025 року серед 1008 респондентів.