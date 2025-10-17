ua en ru
Является ли Украина безнадежно коррумпированной: оптимистичные данные нового опроса

Украина, Пятница 17 октября 2025 09:57
Является ли Украина безнадежно коррумпированной: оптимистичные данные нового опроса Фото: украинцы поверили в частичную борьбу с коррупцией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новые данные свидетельствуют об умеренном росте доверия к антикоррупционной политике. Общество постепенно восстанавливает оптимизм после спада 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса КМИС.

Улучшение после спада

По состоянию на начало октября 2025 года 56% украинцев считают, что власть действительно пытается бороться с коррупцией. В то же время 40% респондентов убеждены, что Украина остается безнадежно коррумпированной.

По сравнению с 2024 годом эти показатели улучшились: тогда пессимистов было 47%, а оптимистов - только 48%. Хотя уровень доверия еще не вернулся к показателям 2023 года (59%), тенденция к восстановлению оптимизма заметна.

Коррупция и капитулянты

Социологи отмечают, что отношение к коррупции связано с готовностью украинцев идти на уступки в войне. Среди тех, кто считает Украину безнадежно коррумпированной, 34% готовы официально признать часть территорий Россией, тогда как среди оптимистов таких только 22%.

Еще 25% из группы пессимистов допускают передачу России части ныне подконтрольных территорий (против 15% среди тех, кто видит попытки борьбы с коррупцией). В то же время большинство критически настроенных украинцев все же выступают против самых жестких условий - передачи или официального признания территорий.
Комментарий КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий объяснил, что нарратив о "тотальной коррупции" непосредственно влияет на устойчивость общества.

"Как показывают наши результаты, нарратив о безнадежно коррумпированной Украине связан с высокой долей тех, кто готов на любые условия для завершения войны. Острие информационной войны - это именно распространение врагом представлений о массовом уклонении от службы и о тотальной коррупции", - отметил Грушецкий.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией - это общее дело государства и граждан. "Долгосрочное развитие институтов и стратегия уменьшения коррупции является делом всего общества - от чиновников до рядовых граждан", - подытожил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 19 сентября - 5 октября 2025 года среди 1008 респондентов.

Напомним, в сентябре 2025 года подавляющее большинство граждан (71%) считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине вырос.

Украинцы считают коррупцию второй самой серьезной проблемой после войны (92%). Но за последний год только 15% украинцев имели собственный коррупционный опыт. Чаще всего украинцы дают взятки в школах и при получении медицинских услуг.

