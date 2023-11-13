Можно ли детям 16 лет ездить в Польшу без сопровождения взрослых: объяснение юриста

В Гражданском кодексе Украины (ст. 313) отмечается, что граждане Украины по достижении 16 лет имеют право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины, отмечает юрист.

"Физическое лицо, не достигшее шестнадцати лет, имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом", – добавляет он.

Также гражданt Украины име.т право на беспрепятственное возврщение в Украину.



"Этот закон действует независимо от военного положения. Следовательно, украинские дети, которым исполнилось 16 лет, могут свободно покидать территорию Украины, путешествуя в Польшу и обратно без сопровождения взрослых. То есть, со стороны Украины проблем не будет", – обращает внимание Илья Буцкий.

По его словам, общие условия въезда иностранцев на территорию Республики Польша одинаковые для людей разного возраста, несовершеннолетних (до 18 лет) и совершеннолетних.

"Вы можете въехать на территорию Польши с одним из документов:

биометрический паспорт; паспорт гражданина Украины (ID-карта)", – отмечает он.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, выехать из Украины по внутреннему паспорту могут только лица, которые эвакуируются с оккупированных территорий или территорий, где ведутся боевые действия. Гражданам других территорий для выезда за границу необходимо иметь биометрический паспорт.



"Как сообщается на сайте Штаба Польской пограничной службы, "отдельных требований по въезду на территорию Республики Польша для несовершеннолетних нет. Однако следует отметить, что пограничная служба обращает особое внимание на детей, независимо от того, путешествуют они под наблюдением взрослых или сами", – обращает внимание юрист.

Таким образом, польское право не запрещает пересекать границу несовершеннолетним, которым исполнилось 16 лет, без сопровождения взрослых, то есть проблем со стороны Польши также не будет возникать, отмечает Илья Буцкий.