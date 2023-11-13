Чи можна дітям 16 років їздити до Польщі без супроводу дорослих: пояснення юриста

У Цивільному кодексі України (ст. 313) зазначається, що громадяни України після досягнення 16 років мають право на вільний самостійний виїзд за межі України, зазначає юрист.

"Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом", – додає він.

Також громадяни України мають право на безперешкодне повернення в Україну.



"Цей закон діє незалежно від воєнного стану. Отже, українські діти, яким виповнилося 16 років, можуть вільно покидати територію України, подорожуючи до Польщі та назад без супроводу дорослих. Тобто, з боку України проблем не буде", – звертає увагу Ілля Буцький.

За його словами, загальні умови в'їзду іноземців на територію Республіки Польща однакові для осіб різного віку, неповнолітніх (до 18 років) та повнолітніх.

"Ви можете в’їхати на територію Польщі з одним із документів:

біометричний паспорт; паспорт громадянина України (ID-картка)", – зауважує він.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, виїхати з України за внутрішнім паспортом мають можливість лише особи, які евакуюються з окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії. Громадянам інших територій для виїзду за кордон необхідно мати біометричний паспорт.



"Як повідомляється на сайті Штабу Польської прикордонної служби, "окремих вимог щодо в'їзду на територію Республіки Польща для неповнолітніх немає. Однак варто наголосити, що прикордонна служба звертає особливу увагу на дітей, незалежно від того, подорожують вони під наглядом дорослих чи самі", – звертає увагу юрист.

Таким чином, польське право не забороняє перетинати кордон неповнолітнім, яким виповнилось 16 років, без супроводу дорослих, тобто проблем з боку Польщі також не буде виникати, наголошує Ілля Буцький.