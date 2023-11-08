Без справок и "Дії". Какие правила выезда детей из Украины и нужно ли разрешение от родителей

Во время военного положения в Украине дети могут выезжать за границу в сопровождении одного из родителей или других членов семьи без нотариально заверенного согласия другого родителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"На время действия военного положения известно, что та норма, которая позволяла пересечение границы ребенком с одним родителем без нотариально заверенного согласия другого родителя продолжает действовать", - сказал Демченко.

По его словам, решение Кабмина по оформлению временного разрешения на выезд ребенка за границу через "Дію" - только облегчение на будущее.

"Сейчас в рамках этого направления будут наработаны еще технические возможности, чтобы пограничники имели возможность онлайн проверять действительность таких согласий, которые будут в приложении "Дія", - рассказал представитель ГПСУ.

Он также добавил, что сейчас родители могут воспользоваться тем условием, которое действует на время военного положения - просто следовать ребенку за границу с одним из родителей, или в сопровождении близких родных - совершеннолетних брата или сестры, бабушки и т.д.

"Или если хотят, они могут применить для пересечения границы нотариально заверенное согласие. Это исключительно желание родителей. На время действия военного положения мы не будем требовать (нотариальную справку - ред.)", - пояснил Демченко.

Выезд детей за границу

Ранее сообщалось, что родители, которые решают отправить детей до 16 лет в другую страну в сопровождении бабушки или дедушки, часто не знают, какие документы нужно иметь для пересечения границы.

Выезд за границу происходит на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей бабушки с детьми.

Если у родителей нет возможности оформить нотариальное согласие на выезд ребенка за границу в сопровождении других лиц, необходимо разрешение родителей, заверенное органом опеки и попечительства. Такая ситуация может возникнуть, когда один из родителей проходит военную службу. В случае, если предоставить документы для подтверждения родственных связей невозможно, требуется нотариальное согласие обоих родителей на выезд ребенка.

Вчера Кабинет министров Украины разрешил оформлять временное разрешение на выезд ребенка за границу через "Дію"

"Необходимо, чтобы у обоих родителей была "Дія". Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении "Діяю Підписом". Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут все проверить онлайн", - объяснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также он добавил, что услуга в "Дії" будет полностью бесплатной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.