Возможно ли уничтожить ядерную программу Ирана: мнение эксперта

Политтехнолог считает, что распространенные в соцсетях утверждения о якобы пассивности США и слабой переговорной позиции американского лидера Дональда Трампа являются ошибочными.
По его мнению, сам факт передачи Израилю сверхглубоких бомб для поражения подземных объектов свидетельствует об активном участии США в сдерживании иранской ядерной программы.
Загородний отмечает, что американцы якобы формально остаются в стороне, но фактически участвуют в процессе, и именно такая стратегия является частью дипломатической игры.
"Между ними Иордания и будут воевать против них? Ракетами будете воевать против них? Израиль обеспечивает себе отношения с Иорданией, будет бомбардировки постоянно, и Иран будет всегда в таком разовом состоянии. Врагов у Ирана очень много", - добавил он.
Реакция стран региона
По словам Загороднего, хотя Саудовская Аравия официально осудила израильские удары, неформально она, вероятно, поддерживает такие действия.
Он предполагает, что страны региона могли давно ожидать решительных шагов против Ирана, а теперь наблюдают за происходящим без особого сожаления.
Эксперт отметил, что ситуация вряд ли затянется: если уже была поставлена задача разрушить иранскую инфраструктуру.
"Поэтому в данном случае не думаю что оно затянется надолго ну сказали разрушить, значит разрушить, если оно будет разрушено, значит, будет бомбардировка, уничтожение нефтеперерабатывающих отраслей Ирана", - подытожил политтехнолог.