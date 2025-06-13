Чи можливо знищити ядерну програму Ірану: думка експерта

Політтехнолог вважає, що поширені в соцмережах твердження про нібито пасивність США та слабку переговорну позицію американського лідера Дональда Трампа є хибними.
На його думку, сам факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.
Загородній зазначає, що американці нібито формально залишаються осторонь, але фактично беруть участь у процесі, і саме така стратегія є частиною дипломатичної гри.
"Між ними Йорданія і будуть воювати проти них? Ракетами будете воювати проти них? Ізраїль забезпечує собі стосунки з Йорданією, буде бомбардування постійно, і Іран буде завжди в такому разовому стані. Ворогів у Ірану дуже багато", - додав він.
Реакція країн регіону
За словами Загороднього, хоча Саудівська Аравія офіційно засудила ізраїльські удари, неформально вона, ймовірно, підтримує такі дії.
Він припускає, що країни регіону могли давно очікувати рішучих кроків проти Ірану, а тепер спостерігають за подіями без особливого жалю.
Експерт зазначив, що ситуація навряд чи затягнеться: якщо вже було поставлено завдання зруйнувати іранську інфраструктуру.
"Тому в даному випадку не думаю що воно затягнеться надовго ну сказали зруйнувати, значить зруйнувати, якщо воно буде зруйнована, значить, буде бомбардування, знищення нафтопереробних галузей Ірану", - підсумував політтехнолог.