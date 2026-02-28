Возможно ли повторное наступление на Киев? Что говорит Буданов
Сейчас угрозы повторного наступления российских войск на Киев со стороны Беларуси нет. Ситуация на северном направлении остается контролируемой.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским телеканалам в эфире телемарафона.
По словам главы ОП, на сегодня признаков подготовки врага к новому походу на украинскую столицу не зафиксировано.
Он подчеркнул, что несмотря на постоянное напряжение, реальных наступательных действий в этом направлении не предвидится.
"По состоянию на сейчас, пойдет ли она (Россия - ред.) на Киев? Нет, не пойдет. По состоянию на сейчас этого нет. Надеюсь - и не будет", - отметил Кирилл Буданов.
Буданов добавил, что разведка и военные постоянно мониторят ситуацию вблизи границ. Сейчас не наблюдается формирования ударных группировок, которые были бы способны осуществить повторное вторжение в Киевскую область.
Буданов о мире
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки ради завершения войны.
Также он отмечал, что единственным путем к устойчивому миру является падение режима Путина. В то же время руководитель ОП называл главные правила войны, которых сейчас придерживается Украина в противостоянии с агрессором.
Кроме этого, Буданов заинтриговал заявлением о возможных переговорах с РФ, отметив, что верит в определенные сценарии развития событий в будущем.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России надо заканчивать войну, поскольку агрессор исчерпывает свои ресурсы и не сможет вечно выдерживать такой темп противостояния.