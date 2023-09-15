Возможны ли выборы в 2024 году? Что говорит Шмыгаль

Он отметил, что "правительство не выборный орган" и "выборы правительство интересуют не меньше". Впрочем, в бюджете на следующий год на выборы не предусмотренны средства.

"Мое личное мнение совпадает с президентом - у нас нет юридических механизмов и физических механизмов. Как голосовать людям в траншеях, в окопах, как баллотироваться? Как наблюдателям наблюдать за выборами? Что делать людям на оккупированных территориях, что делать с ВПЛ, это вопросы, ответы на которые никто не дал. Нам нужно освободить земли, а потом заниматься политикой", - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства акцентировал, что выборы в условиях войны должны быть демократически признанными и добавил, если партнеры найдут форматы, то украинские власти готовы их рассмотреть.

Проведение выборов в Украине во время войны

Как известно, в этом году в Украине должны были состояться парламентские выборы. Они запланированы на 29 октября 2023 года, но полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы.

Кроме того, еще до начала большой войны планировалось, что в 2024 году должны были пройти президентские выборы. Они запланированы на весну.

Несмотря на войну, все чаще встречаются обсуждения возможности их проведения. Как вот недавно сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине в следующем году должны состояться, даже в условиях войны.

На это заявление отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что Украина готова провести выборы. Но выдвинул ряд условий.

По его словам, выборы в условиях войны возможны только при условии обеспечения условий для голосования военных, которые сейчас защищают нашу страну и вынужденных переселенцев за границей. Также необходимо стране обеспечить наблюдателей, готовых работать в окопах и необходимую финансовую помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.