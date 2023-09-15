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Чи можливі вибори у 2024 році? Що каже Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Україна готова розглядати формати від партнерів щодо питання проведення виборів. Але в державному бюджеті на наступний 2024 рік не передбачено грошей на їх проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час брифінгу.

Він зауважив, що "уряд не виборний орган", і "вибори уряд цікавлять не менше". Втім в бюджеті на наступний рік на вибори не закладені кошти.

"Моя особиста думка співпадає з президентом - у нас немає юридичних механізмів і фізичних механізмів. Як голосувати людям в траншеях, в окопах, як балотуватися? Як спостерігачам спостерігати за виборами? Що робити людям на окупованих територіях, що робити з ВПО, це питання, на які відповіді ніхто не дав. Нам треба звільнити землі, а потім займатися політикою", - заявив Шмигаль.

Також очільник уряду акцентував, що вибори в умовах війни мають бути демократично визнаними та додав, якщо партнери знайдуть формати, то українська влада готова їх розглянути.

Проведення виборів в Україні під час війни

Як відомо, цього року в Україні мали б відбутися парламентські вибори. Їх заплановано на 29 жовтня 2023 року, але повномасштабне вторгнення РФ внесло свої корективи. 

Крім того, ще до початку великої війни планувалося, що у 2024 році мали б пройти  президентські вибори. Вони заплановані на весну. 

Попри війну все частіше лунають обговорення можливості їх проведення. Як-от  нещодавно сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни.

На цю заяву відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що Україна готова провести вибори. Але висунув низку умов. 

За його совами, вибори в умовах війни можливі лише за умови забезпечення умов для голосування військових, які наразі боронять нашу країну та вимушених переселенців за кордоном. Також необхідно країні забезпечити спостерігачів, які готові працювати в окопах та необхідну фінансову допомогу.

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