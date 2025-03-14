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Возможна ли отмена военного положения в случае перемирия: что говорят у Зеленского

Фото: советник Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Прекращение огня в Украине на 30 дней не отменит военного положения и комендантского часа. Поскольку ситуация может быть непредсказуемой.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на Repubblica.

"30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и процедур по защите страны невозможна за столь короткий срок", - сказал он.

Подоляк отметил, что помимо прекращения огня, потребуются переговоры, проверенные наблюдатели, способные фиксировать нарушения перемирия и обеспечивать разведение сторон.

"Мы должны сохранять способность сражаться до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована", - считает советник ОП.

Возможны ли выборы

Говоря о возможности проведения выборов, Подоляк отметил, что в нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и избирательной кампании.

"30-дневное прекращение огня не разблокирует выборы", - сказал он, отметив, что если начнутся переговоры о стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями, тогда это станет возможным.

Военное положение в Украине

Военное положение в Украине было введено с 24 февраля 2022 года. Причиной стало полномасштабное вторжение России в Украину.

С того времени его уже продлевали несколько раз. В последнее время - каждый раз на 90 дней, в последний военное положение в Украине продлили до 9 мая 2025 года.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский также высказывался по этому поводу. По его словам, военное положение в Украине отменят только после окончания войны. А уже после того будут проводить выборы согласно законодательству.

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