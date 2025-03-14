Чи можливе скасування воєнного стану в разі перемир'я: що кажуть у Зеленського

Припинення вогню в Україні на 30 днів не скасує воєнного стану і комендантської години. Оскільки ситуація може бути непередбачуваною.
Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна з посиланням на Repubblica.
"30-денне перемир'я - це не кінець війни. Ситуація буде непередбачуваною. Скасування воєнного стану і процедур щодо захисту країни неможливе за такий короткий термін", - сказав він.
Подоляк зазначив, що крім припинення вогню, потрібні переговори, перевірені спостерігачі, здатні фіксувати порушення перемир'я і забезпечувати розведення сторін.
"Ми повинні зберігати здатність битися доти, доки ситуація не буде врегульована", - вважає радник ОП.
Говорячи про можливість проведення виборів, Подоляк зазначив, що в нестабільній ситуації неможливо гарантувати безпеку виборчих дільниць і виборчої кампанії.
"30-денне припинення вогню не розблокує вибори", - сказав він, зазначивши, що якщо почнуться переговори про стабільне припинення вогню, гарантоване нейтральними спостерігачами, тоді це стане можливим.
Воєнний стан в Україні було введено з 24 лютого 2022 року. Причиною стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Відтоді його вже продовжували кілька разів. Останнім часом - щоразу на 90 днів, востаннє воєнний стан в Україні продовжили до 9 травня 2025 року.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський також висловлювався з цього приводу. За його словами, воєнний стан в Україні скасують тільки після закінчення війни. А вже після того проводитимуть вибори згідно із законодавством.
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