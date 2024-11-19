Может ли изменение ядерной доктрины РФ привести к конкретным действиям: мнение эксперта

Селезнев напомнил, что в 2022 году была вероятность принятия Москвой решений о применении в войне ядерной компоненты, но этого так и не произошло. Причиной могла быть эффективная закулисная дипломатия или другие факторы.

"Тогда не произошло, почему в этот раз это должно произойти? Я слышал заявления и Путина (российского диктатора - ред.) и Пескова (пресс-секретаря Путина - ред.), мол изменения доктрины предоставляют право РФ по применению ядерной компоненты, но слова, документы все это производное. Ключевое - реальные физические действия российской армии", - подчеркивает эксперт.

Как обратил внимание Селезнев, Песков грозился, что теперь Россия применит "ядерку", как только Украина ударит по территории РФ западными ракетами. Но он слукавил, потому что уже 2 года ВСУ используют HIMARS и другое вооружение Запада для ударов по оккупированным территориям, которые Москва считает своими.

"Конечно, что все это бред, который ничтожен по сути, но тем не менее, где логика? Если Россия считает, что Донецк это их город такой же как и Курск, то чем отличается ракетная или дроновая атака по этим территориям? Поэтому я думаю, что и на этот раз Путин сделал заявление, которое никакого практического содержания не будет иметь", - добавил эксперт.