Чи може зміна ядерної доктрини РФ призвести до конкретних дій: думка експерта

Селезньов нагадав, що у 2022 році була ймовірність ухвалення Москвою рішень про застосування у війні ядерної компоненти, але цього так і не сталося. Причиною могла бути ефективна закулісна дипломатія чи інші чинники.

"Тоді не сталося, чому цього разу це має статися? Я чув заяви і Путіна (російського диктатора - ред.) та Пєскова (прессекретаря Путіна - ред.), мовляв зміни доктрини надають право РФ щодо застосування ядерної компоненти, але слова, документи все це похідне. Ключове - реальні фізичні дії російської армії", - наголошує експерт.

Як звернув увагу Селезньов, Пєсков погрожував, що тепер Росія застосує "ядерку", як тільки Україна вдарить по території РФ західними ракетами. Але він злукавив, бо вже 2 роки ЗСУ використовують HIMARS та інше озброєння Заходу для ударів по окупованих територіях, які Москва вважає своїми.

"Звичайно, що все це маячня, яка нікчемна за суттю, але тим не менш, де логіка? Якщо Росія вважає, що Донецьк це їхнє місто таке ж як і Курськ, то чим відрізняється ракетна або дронова атака по цих територіях? Тому я думаю , що і цього разу Путін зробив заяву, яка жодного практичного змісту не матиме", - додав експерт.