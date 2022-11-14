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Может ли Запад прекратить помощь, если Украина откажется от диалога с РФ: ответ Данилова

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"В публичном обществе и пространстве все становится известно. Я могу сказать, что когда в 2008 году нам отказали в ПДЧ, в то время было другое информационное пространство, не было тех социальных сетей, которые сегодня существуют. Если нам прекратят поставки оружия, поверьте, мир может взорваться и тогда разговоры о демократии и свободном мире, куда они должны деться? Это довольно опасная вещь - прекратить нам помощь", - подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным.

Также мы писали, что, по словам спикера МИД Украины Олега Николенко, Россия отказалась принять предварительные условия от Украины для начала переговоров.

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