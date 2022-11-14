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Чи може Захід припинити допомогу, якщо Україна відмовиться від діалогу з РФ: відповідь Данілова

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу зіштовхнуться із серйозними наслідками, якщо припинять постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"У публічному суспільстві та просторі все стає відомо. Я можу сказати, що коли у 2008 році нам відмовили у ПДЧ, на той час був інший інформаційний простір, не було тих соціальних мереж, які сьогодні існують. Якщо нам припинять постачання зброї, повірте, світ може вибухнути і тоді розмови про демократію та вільний світ, куди вони мають подітися? Це досить небезпечна річ - припинити нам допомогу", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним.

Також ми писали, що, за словами речника МЗС України Олега Ніколенка, Росія відмовилася прийняти попередні умови від України для початку переговорів.

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