Может ли военнообязанный отказаться от мобилизации из-за религии: объяснение юриста

Можно ли избежать мобилизации и последующей службы в армии во время войны на фоне религиозных убеждений - понятно не каждому.

РБК-Украина пообщалось с младшим юристом практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Дианой Скумадчук и рассказывает, что известно по этому поводу.

Можно ли отказаться от мобилизации из-за религии

Согласно Конституции Украины, граждане, имеющие религиозные убеждения, могут выполнять свои обязанности по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы.

То есть формально такие граждане находятся в составе Вооруженных сил Украины, однако участвовать в боевых действиях они не должны.

Это же подчеркнул Верховный суд Украины по делу №344/12021/22 (производство №51-90км24), где отметил, что гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, однако ему нужно обязательно доказать следующие факторы:

принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки какие-либо виды оружия

искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь на протяжении нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т.п.)

"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - объяснила юрист.

Какие учения запрещают брать оружие в руки

В целом в Украине можно выделить ряд основных религиозных организаций, учение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия: