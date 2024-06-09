Может ли военнообязанный отказаться от мобилизации из-за религии: объяснение юриста
Можно ли избежать мобилизации и последующей службы в армии во время войны на фоне религиозных убеждений - понятно не каждому.
РБК-Украина пообщалось с младшим юристом практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Дианой Скумадчук и рассказывает, что известно по этому поводу.
Можно ли отказаться от мобилизации из-за религии
Согласно Конституции Украины, граждане, имеющие религиозные убеждения, могут выполнять свои обязанности по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы.
То есть формально такие граждане находятся в составе Вооруженных сил Украины, однако участвовать в боевых действиях они не должны.
Это же подчеркнул Верховный суд Украины по делу №344/12021/22 (производство №51-90км24), где отметил, что гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, однако ему нужно обязательно доказать следующие факторы:
- принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки какие-либо виды оружия
- искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь на протяжении нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т.п.)
"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - объяснила юрист.
Какие учения запрещают брать оружие в руки
В целом в Украине можно выделить ряд основных религиозных организаций, учение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия:
- адвентисты-реформисты и адвентисты седьмого дня
- евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты
- мученики и свидетели Иеговы
- харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам
- христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам
- общество Сознания Кришны
Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли вручать повестки тем, у кого есть бронь и что делать в таких случаях.
Читайте также, как мужчине вручили повестку, но он избежал мобилизации "с верой Божией".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.