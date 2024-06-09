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Может ли военнообязанный отказаться от мобилизации из-за религии: объяснение юриста

Воскресенье 09 июня 2024 10:30
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Может ли военнообязанный отказаться от мобилизации из-за религии: объяснение юриста Религиозные убеждения у каждого свои (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Можно ли избежать мобилизации и последующей службы в армии во время войны на фоне религиозных убеждений - понятно не каждому.

РБК-Украина пообщалось с младшим юристом практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Дианой Скумадчук и рассказывает, что известно по этому поводу.

Можно ли отказаться от мобилизации из-за религии

Согласно Конституции Украины, граждане, имеющие религиозные убеждения, могут выполнять свои обязанности по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы.

То есть формально такие граждане находятся в составе Вооруженных сил Украины, однако участвовать в боевых действиях они не должны.

Это же подчеркнул Верховный суд Украины по делу №344/12021/22 (производство №51-90км24), где отметил, что гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, однако ему нужно обязательно доказать следующие факторы:

  • принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки какие-либо виды оружия
  • искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь на протяжении нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т.п.)

"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - объяснила юрист.

Какие учения запрещают брать оружие в руки

В целом в Украине можно выделить ряд основных религиозных организаций, учение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия:

  • адвентисты-реформисты и адвентисты седьмого дня
  • евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты
  • мученики и свидетели Иеговы
  • харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам
  • христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам
  • общество Сознания Кришны

Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли вручать повестки тем, у кого есть бронь и что делать в таких случаях.

Читайте также, как мужчине вручили повестку, но он избежал мобилизации "с верой Божией".

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