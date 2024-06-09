Чи може військовозобов'язаний відмовитись від мобілізації через релігію: пояснення юриста

Чи можна уникнути мобілізації та подальшої служби в армії під час війни на тлі релігійних переконань - зрозуміло не кожному.

РБК-Україна поспілкувалось із молодшим юристом практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діаною Скумадчук та розповідає, що відомо з цього приводу.

Чи можна відмовитись від мобілізації через релігію

Згідно з Конституцією України, громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом несення невійськової альтернативної служби.

Тобто формально такі громадяни перебувають у складі Збройних сил України, проте брати участі у бойових діях вони не повинні.

На цьому ж таки наголосив Верховний суд України у справі №344/12021/22 (провадження №51-90км24), де зазначив, що громадянин має право відмовитись від проходження військової служби з релігійних переконань, проте йому потрібно обов'язково довести такі фактори:

належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї

щирість свого вірування з послідовними діями та доказами (наприклад, ходіння в церкву впродовж декількох років, постійні пожертви для церкви тощо)

"Якщо дані факти громадянин доведе на практиці у суді, то він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України", - пояснила юрист.

Які вчення забороняють брати зброю до рук

В цілому в Україні можна виділити низку основних релігійних організацій, вчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї: