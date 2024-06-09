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Чи може військовозобов'язаний відмовитись від мобілізації через релігію: пояснення юриста

Неділя 09 червня 2024 10:30
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Чи може військовозобов'язаний відмовитись від мобілізації через релігію: пояснення юриста Релігійні переконання у кожного свої (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Чи можна уникнути мобілізації та подальшої служби в армії під час війни на тлі релігійних переконань - зрозуміло не кожному.

РБК-Україна поспілкувалось із молодшим юристом практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діаною Скумадчук та розповідає, що відомо з цього приводу.

Чи можна відмовитись від мобілізації через релігію

Згідно з Конституцією України, громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом несення невійськової альтернативної служби.

Тобто формально такі громадяни перебувають у складі Збройних сил України, проте брати участі у бойових діях вони не повинні.

На цьому ж таки наголосив Верховний суд України у справі №344/12021/22 (провадження №51-90км24), де зазначив, що громадянин має право відмовитись від проходження військової служби з релігійних переконань, проте йому потрібно обов'язково довести такі фактори:

  • належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї
  • щирість свого вірування з послідовними діями та доказами (наприклад, ходіння в церкву впродовж декількох років, постійні пожертви для церкви тощо)

"Якщо дані факти громадянин доведе на практиці у суді, то він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України", - пояснила юрист.

Які вчення забороняють брати зброю до рук

В цілому в Україні можна виділити низку основних релігійних організацій, вчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї:

  • адвентисти-реформісти та адвентисти сьомого дня
  • євангельські християни та євангельські християни-баптисти
  • мученики та свідки Єгови
  • харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами
  • християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами
  • товариство Свідомості Крішни

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть вручати повістки тим, у кого є бронь, і що робити в таких випадках.

Читайте також, як чоловікові вручили повістку, але він уник мобілізації "з вірою Божою".

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