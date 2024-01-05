Может ли Украина провести наступление, как в Харьковской и Херсонской областях: оценка эксперта

"Таких операций уже не будет. Нужно понимать, что в дальнейшем мы будем вести боевые действия и наступательные операции против глубоко эшелонированной подготовленной обороны противника по всем направлениям, на которых мы будем наступать. Возможно, за исключением каких-либо дерзких вылазок в обход оборонительных укреплений противника через территории Российской Федерации", - сказал он.

Эксперт отметил, что россияне по всей протяженности фронта - фактически от Скадовска до Троицкого - возводят укрепления, а в Донецкой области эти укрепления строились на протяжении многих лет.

"Поэтому легких "прогулок" или операций таких, как были, у нас уже не будет. Нам нужно думать и работать над наращиванием нашего потенциала настолько, чтобы мы могли отвечать традиционным требованиям наступательной операции - то есть преимуществу в воздухе, в ударных силах и средствах, в личном составе, в маневренности и т.д. - чтобы прорвать оборону противника", - добавил Грабский.

Операции в Харьковской и Херсонской областях были проведены исключительно с использованием наземной техники и группировок войск. По мнению эксперта, предстоящие операции Украины, вероятно, будут совсем другого формата с использованием не только наземной техники. Грабский считает, что нужно думать о расширении спектра операций, в частности в воздухе.

"И кроме того, на сегодня и в частности в ближайшей перспективе уже речь не идет о проведении каких-то очень масштабных наземных операций - мы для этого просто физически не будем иметь силы, это невозможно. Речь идет о наращивании нашего боевого потенциала в воздухе и, возможно, на море", - подчеркнул он.

На вопрос о том, может ли Украина каждый год продвигаться вглубь на 15 километров, эксперт ответил, что это невозможно, потому что мы воюющая страна с противником, который превосходит нас количеством.

"Мы не можем позволить себе такое - прогрызать оборону противника на 15 километров", - сказал Грабский.

Ситуация на фронте

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют. Ранее стало известно, что украинские воины отбили у россиян один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Однако, например, ситуация в районе Авдеевки и Марьинки сложная.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военнослужащие отошли на северную окраину Марьинки, поскольку россияне полностью уничтожили украинский город.

Детальнее о том, каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова" - читайте в обзоре РБК-Украина.