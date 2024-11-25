Может ли Украина получить системы THAAD от партнеров: оценка аналитика

"По системам THAAD сказать сложно, потому что они очень дорогие. Как минимум сама система вдвое дороже Patriot, а мы здесь с теми же Patriot и более дешевыми системами собираем из мира по нитке, чтобы перекрыть часть украинского воздушного пространства. Поэтому когда речь пойдет о более дорогих и более технологически продвинутых системах, то здесь будет сложнее", - считает Валяренко.

Он добавил, что такой вопрос однозначно будет предметом для переговоров Украины с партнерами, но как они отреагируют на такой запрос - непонятно.

Аналитик отметил, что очень много таких систем, чтобы перекрыть все воздушное пространство, Украина получить не сможет. Очевидным объектом защиты будет Киев, но оккупанты впервые использовали свою баллистическую ракету средней дальности "Кедр" не против столицы, а против Днепра.

"Предоставлять такие системы - это может повлечь за собой еще более серьезную реакцию со стороны России. Но еще когда-то для Украины F-16, ATACMS казались целью, которую невозможно достичь, однако в результате постепенно, шаг за шагом (поставки начались - ред.)", - обратил внимание Валяренко.

По его мнению, такой вопрос нужно прорабатывать, особенно если речь будет идти о гарантиях безопасности для Украины после урегулирования текущего конфликта.