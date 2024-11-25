Чи може Україна отримати системи THAAD від партнерів: оцінка аналітика

"Щодо системам THAAD сказати складно, тому що вони дуже дорогі. Як мінімум сама система вдвічі дорожча за Patriot, а ми тут з тими ж Patriot і дешевшими системами збираємо зі світу по нитці, щоб перекрити частину українського повітряного простору. Тому коли мова піде про дорожчі і технологічно просунутіші системи, то тут буде складніше", - вважає Валяренко.

Він додав, що таке питання однозначно буде предметом для переговорів України з партнерами, але як вони відреагують на такий запит - незрозуміло.

Аналітик зазначив, що дуже багато таких систем, щоб перекрити весь повітряний простір, Україна отримати не зможе. Очевидним об'єктом захисту буде Київ, але окупанти вперше використали свою балістичну ракету середньої дальності "Кедр" не проти столиці, а проти Дніпра.

"Надавати такі системи - це може спричинити ще серйознішу реакцію з боку Росії. Але ще колись для України F-16, ATACMS здавалися ціллю, якої неможливо досягти, проте в результаті поступово, крок за кроком (постачання почалися - ред.)", - звернув увагу Валяренко.

На його думку, таке питання потрібно опрацьовувати, особливо якщо йтиметься про гарантії безпеки для України після врегулювання поточного конфлікту.