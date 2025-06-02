Может ли Трамп встретиться с Зеленским и Путиным: что говорят в Белом доме

Участие Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он раздумывает над возможностью своего участия в переговорах Украины и России на самом высоком уровне, если они состоятся.

Но после того, как выяснилось, что Путин не захотел лететь в Стамбул, Трамп также отказался от участия в переговорах.

На сегодняшних переговорах с российской делегацией украинская предложила провести встречу между Зеленским и Путиным до конца июня. Пока неясно, согласится ли на такой шаг Россия.

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