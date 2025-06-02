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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Может ли Трамп встретиться с Зеленским и Путиным: что говорят в Белом доме

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

У Ливитт попросили прокомментировать предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о встрече, в которой будет участвовать он, Зеленский, Путин и Трамп. 

"Президент сказал, что он открыт для этого, если дело дойдет до этого, но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе", - ответила пресс-секретарь. 

Участие Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он раздумывает над возможностью своего участия в переговорах Украины и России на самом высоком уровне, если они состоятся.

Но после того, как выяснилось, что Путин не захотел лететь в Стамбул, Трамп также отказался от участия в переговорах.

На сегодняшних переговорах с российской делегацией украинская предложила провести встречу между Зеленским и Путиным до конца июня. Пока неясно, согласится ли на такой шаг Россия.

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