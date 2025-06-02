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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Чи може Трамп зустрітися із Зеленським і Путіним: що кажуть у Білому домі

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп відкритий до можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У Лівітт попросили прокоментувати пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зустріч, у якій візьмуть участь він, Зеленський, Путін і Трамп.

"Президент сказав, що він відкритий для цього, якщо справа дійде до цього, але він хоче, щоб обидва лідери й обидві сторони сіли за стіл переговорів разом", - відповіла прессекретарка.

Участь Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що він готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що він роздумує над можливістю своєї участі в переговорах України і Росії на найвищому рівні, якщо вони відбудуться.

Але після того, як з'ясувалося, що Путін не захотів летіти до Стамбула, Трамп також відмовився від участі в переговорах.

На сьогоднішніх переговорах із російською делегацією українська запропонувала провести зустріч між Зеленським і Путіним до кінця червня. Поки неясно, чи погодиться на такий крок Росія.

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