Чи може Трамп зустрітися із Зеленським і Путіним: що кажуть у Білому домі

Участь Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що він готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що він роздумує над можливістю своєї участі в переговорах України і Росії на найвищому рівні, якщо вони відбудуться.

Але після того, як з'ясувалося, що Путін не захотів летіти до Стамбула, Трамп також відмовився від участі в переговорах.

На сьогоднішніх переговорах із російською делегацією українська запропонувала провести зустріч між Зеленським і Путіним до кінця червня. Поки неясно, чи погодиться на такий крок Росія.

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