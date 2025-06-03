Может ли Россия запустить ЗАЭС в ближайшее время: ответ главы МАГАТЭ

Слухи о планах России

Напомним, в конце The New York Times написало, что россияне возводят линии электропередач с целью перезапустить Запорожскую АЭС.

Новые линии электропередач заметили оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск. Их построили после февраля 2025 года.

Гросси, реагируя на такую информацию, подчеркивал, что он обеспокоен планами России по ЗАЭС. По его словам, МАГАТЭ планирует продолжать переговоры с россиянами по этому вопросу.

При этом сейчас ЗАЭС работает только на одной линии электропередач. До начала полномасштабной войны их было десять.

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