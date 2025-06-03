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Может ли Россия запустить ЗАЭС в ближайшее время: ответ главы МАГАТЭ

Фото: Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия, вероятно, не сможет запустить Запорожскую атомную электростанцию в ближайшее время, несмотря на активные попытки.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Гросси во время визита в Киев подчеркнул, что россияне "никогда не скрывали", что хотят возобновить работу Запорожской атомной электростанции, но не смогут сделать это в ближайшее время.

Глава МАГАТЭ обратил внимание, что для возобновления работы станции, которая в настоящее время остановлена, необходимо будет закачивать воду из реки Днепр.

Слухи о планах России

Напомним, в конце The New York Times написало, что россияне возводят линии электропередач с целью перезапустить Запорожскую АЭС.

Новые линии электропередач заметили оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск. Их построили после февраля 2025 года.

Гросси, реагируя на такую информацию, подчеркивал, что он обеспокоен планами России по ЗАЭС. По его словам, МАГАТЭ планирует продолжать переговоры с россиянами по этому вопросу.

При этом сейчас ЗАЭС работает только на одной линии электропередач. До начала полномасштабной войны их было десять.

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