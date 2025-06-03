Чи може Росія запустити ЗАЕС найближчим часом: відповідь глави МАГАТЕ

Чутки про плани Росії

Нагадаємо, наприкінці The New York Times написало, що росіяни зводять лінії електропередач з метою перезапустити Запорізьку АЕС.

Нові лінії електропередач помітили окупованими українськими містами Маріуполь і Бердянськ. Їх збудували після лютого 2025 року.

Гроссі, реагуючи на таку інформацію, наголошував, що він стурбований планами Росії щодо ЗАЕС. За його словами, МАГАТЕ планує продовжувати переговори з росіянами з цього питання.

При цьому зараз ЗАЕС працює тільки на одній лінії електропередач. До початку повномасштабної війни їх було десять.

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