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Может ли РФ массированно ударить по Киеву в День Независимости: прогноз экспертов

Фото: РФ может ударить по Киеву в День Независимости (youtube)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Российские войска могут нанести ракетный удар по Киеву в День Независимости Украины 24 августа, однако вряд ли он будет "апокалиптическим".

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, россияне в любом случае будут в августе бить по Украине.

"Есть большой риск удара в День Независимости, они к этому заранее готовятся. Но будет ли это апокалиптический удар? Нет. У них уже нет потенциала запускать по 150-200 ракет. Все, что они могут сделать, мы уже видели. Вполне возможно, могут ударить по правительственному кварталу. Но опять же в Киеве достаточно неплохое ПВО, и реализовать атаку будет очень тяжело", - пояснил он.

В то же время эксперт Владислав Селезнев сомневается, что Россия будет мстить на эмоциях. Потому что враг прагматично оценивает свои силы и возможности украинской системы ПВО.

"Риски ракетных и дроновых атак существуют, мы всегда должны быть начеку. Будет ли массированная атака на Киев 23 или 24 августа? Враг будет бить, не привязываясь к датам, а только тогда и таким образом, когда будет иметь для этого ресурсы", - рассказал он.

Он отметил, что ресурсы до сих пор остаются ключевым фактором. И если будет паритет или преимущество Украины в средствах отражения воздушной атаки, то у врага никаких шансов.

"Киев наиболее надежно прикрыт от дронов и ракет. Думаю, все будет хорошо. Но исключать масштабную ракетную, дроновую или комбинированную атаку я не стал бы. Могут ли они атаковать Кабинет министров, Верховную Раду или Офис президента? Да. Будет ли атака эффективна?" Зависит от наших возможностей", - добавил эксперт.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 11 августа российские войска атаковали Украину 57 дронами-камикадзе и ракетами производства КНДР. Силы ПВО уничтожили почти все беспилотники.

В частности, северокорейская ракета, вероятно, атаковала Киевскую область. В Броварском районе погибли мужчина и его 4-летний сын.

В ночь на 9 августа российские войска атаковали Украину дронами типа Shahed. ПВО удалось сбить все вражеские беспилотники.

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