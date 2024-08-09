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РФ атаковала "Шахедами" ночью. Как ПВО отработала по вражеским дронам

Украина, Пятница 09 августа 2024 09:06
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РФ атаковала "Шахедами" ночью. Как ПВО отработала по вражеским дронам Фото: работа украинских сил ПВО в ночь на 9 августа (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские войска в ночь на 9 августа атаковали Украину дронами типа Shahed. ПВО удалось сбить все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"В ночь на 9 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск - РФ", - рассказал он.

В сообщении отмечается, что радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников.

Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Атака РФ по Украине

Напомним, сегодня враг атаковал ряд областей Украины. В частности,воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов типа "Шахед" объявляли в Киеве.

Также на фоне вражеской дроновой атаки этой ночью были слышны взрывы в городе Днепр.

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