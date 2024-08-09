РФ атаковала "Шахедами" ночью. Как ПВО отработала по вражеским дронам

Фото: работа украинских сил ПВО в ночь на 9 августа (иллюстративный фото GettyImages)

Российские войска в ночь на 9 августа атаковали Украину дронами типа Shahed. ПВО удалось сбить все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"В ночь на 9 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск - РФ", - рассказал он. В сообщении отмечается, что радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников. Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.