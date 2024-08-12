Чи може РФ масовано вдарити по Києву на День Незалежності: прогноз експертів

На думку військового експерта Олександра Коваленка, росіяни у будь-якому випадку будуть у серпні бити по Україні.

"Є великий ризик удару на День Незалежності, вони до цього заздалегідь готуються. Але чи буде це апокаліптичний удар? Ні. У них вже немає потенціалу запускати по 150-200 ракет. Все, що вони можуть зробити, ми вже бачили. Цілком можливо, можуть вдарити по урядовому кварталу. Але знову ж таки у Києві досить непогана ППО, і реалізувати атаку буде дуже важко", - пояснив він.

Водночас експерт Владислав Селезньов сумнівається, що Росія буде мститися на емоціях. Бо ворог прагматично оцінює свої сили та можливості української системи ППО.

"Ризики ракетних та дронових атак існують, ми завжди маємо бути напоготові. Чи буде масована атака на Київ 23 чи 24 серпня? Ворог битиме, не прив'язуючись до дат, а тільки тоді й таким чином, коли матиме для цього ресурси", - розповів він.

Він зазначив, що ресурси досі залишаються ключовим фактором. І якщо буде паритет чи перевага України у засобах відбиття повітряної атаки, то у ворога жодних шансів.

"Київ найбільш надійно прикритий від дронів і ракет. Думаю, все буде добре. Але виключати масштабну ракетну, дронову чи комбіновану атаку я не став би. Чи можуть вони атакувати Кабінет міністрів, Верховну Раду чи Офіс президента? Так. Чи буде атака ефективною? Залежить від наших можливостей", - додав експерт.