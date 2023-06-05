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Может ли рейд "РДК" в Белгородскую область привести к эскалации: ответ генерала США

Фото: Марк Милли, генерал США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В войне России против Украины всегда есть риск эскалации. В частности, такая возможность присутствует на фоне рейда в российскую Белгородскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли в интервью CNN.

Милли попросили прокомментировать очередной рейд бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородскую область.

Он отметил, что риск эскалации есть постоянно и США "следят за этим очень и очень внимательно".

Рейд в Белгородскую область

Напомним, в начале июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода России", которые помогают Украине обороняться от российского вторжения, начали новую операцию в Белгородской области.

В частности, солдаты уже заявляют об успехах - они смогли взять в плен нескольких оккупантов и уничтожить несколько единиц вражеской техники.

Более детально об операции "РДК" и легиона "Свобода России" можете узнать в материале РБК-Украина.

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