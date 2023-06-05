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Чи може рейд "РДК" у Бєлгородську область призвести до ескалації: відповідь генерала США

Фото: Марк Міллі, генерал США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У війні Росії проти України завжди є ризик ескалації. Зокрема, така можливість є на тлі рейду до російської Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі в інтерв'ю CNN.

Міллі попросили прокоментувати черговий рейд бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородську область.

Він зазначив, що ризик ескалації є постійно, і США "стежать за цим дуже і дуже уважно".

Рейд у Бєлгородську область

Нагадаємо, на початку червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні оборонятися від російського вторгнення, розпочали нову операцію у Бєлгородській області.

Зокрема, солдати вже заявляють про успіхи - вони змогли взяти в полон кількох окупантів та знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Більш детально про операцію "РДК" та легіону "Свобода Росії" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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