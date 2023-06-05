Чи може рейд "РДК" у Бєлгородську область призвести до ескалації: відповідь генерала США

Міллі попросили прокоментувати черговий рейд бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородську область.

Він зазначив, що ризик ескалації є постійно, і США "стежать за цим дуже і дуже уважно".

Рейд у Бєлгородську область

Нагадаємо, на початку червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні оборонятися від російського вторгнення, розпочали нову операцію у Бєлгородській області.

Зокрема, солдати вже заявляють про успіхи - вони змогли взяти в полон кількох окупантів та знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Більш детально про операцію "РДК" та легіону "Свобода Росії" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.