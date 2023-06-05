Может ли рейд "РДК" в Белгородскую область привести к эскалации: ответ генерала США
В войне России против Украины всегда есть риск эскалации. В частности, такая возможность присутствует на фоне рейда в российскую Белгородскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли в интервью CNN.
Милли попросили прокомментировать очередной рейд бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородскую область.
Он отметил, что риск эскалации есть постоянно и США "следят за этим очень и очень внимательно".
Рейд в Белгородскую область
Напомним, в начале июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода России", которые помогают Украине обороняться от российского вторжения, начали новую операцию в Белгородской области.
В частности, солдаты уже заявляют об успехах - они смогли взять в плен нескольких оккупантов и уничтожить несколько единиц вражеской техники.
Более детально об операции "РДК" и легиона "Свобода России" можете узнать в материале РБК-Украина.
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