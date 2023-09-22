В ЕС есть политический консенсус для начала переговоров о членстве Украины, - Стефанишина
В Евросоюзе есть политический консенсус насчет вопроса начала переговоров о членстве Украины в блоке. Но нашей стране еще предстоит выполнить ряд условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.
"Сегодня есть политический консенсус относительно того, чтобы открыть переговоры для Украины, но до этого решения мы должны сделать еще очень много политических шагов", - рассказала Стефанишина.
По ее словам, речь не только о выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии. Украине также нужно обсудить этот вопрос отдельно с каждым государством-членом, чтобы "был засчитан голос каждого государства" при рассмотрении начала переговоров о членстве Украины.
"Это огромная работа. Заявления, основанные на источниках в Еврокомиссии, исходят из того, что мы и выполним семь рекомендаций, и проведем переговоры с государствами-членами. Если действительно это удастся сделать, то будет - однозначно", - уточнила чиновница.
Она напомнила, что на этой неделе парламент и правительство приняли решения, которые “практически закрывают выполнение семи рекомендаций ЕК”.
Что предшествовало
Напомним, сегодня издание Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия готова рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС.
При этом ведомство может настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных областях, включая коррупцию, в качестве промежуточных шагов.
Если ЕК все же примет такое решение, то для начала переговоров будет необходимо одобрение всех лидеров ЕС.
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