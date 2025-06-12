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Может ли Германия заменить поставки оружия из США: что говорят Зеленский и Писториус

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ни Германия, ни любая другая страна в Европе не сможет восполнить тот объем военной помощи, который предоставляют Украине США.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус.

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что помощь от США сложно компенсировать. 

"Потому что мы используем разведывательные данные США и Европы, которая спасает жизнь от баллистических атак и так далее. Мы не можем компенсировать это. Дьявол в деталях, есть и другие вещи, которые мы не можем компенсировать", - объяснил он. 

В то же время он обратил внимание, что через некоторое время Украине не нужна будет компенсация "некоторых вещей". 

"Мы говорили о новых современных самолетах F-16... Они нужны нам сегодня против "Шахедов". Мы используем F-16 против беспилотников и ракет, и это рабочая модель. Но действительно через какой-то период времени нам это не понадобится, потому что у нас будут дешевые дроны-перехватчики, которые мы уже производим, но еще не массово", - уточнил президент. 

По его словам, компенсировать нельзя будет артиллерию, реактивные системы и противовоздушную оборону. В частности, Германия не производит системы Patriot.

"Только США производят лучшие системы. На сегодняшний день я не могу найти альтернативы, но думаю, что в будущем они будут найдены", - отметил Зеленский. 

Что сказал Писториус

"Ни Германия сама по себе, ни любая другая страна в Европе не может компенсировать то, что США могли бы предоставить разведку и некоторые другие очень особые вопросы, которые будут оставаться очень актуальными для Украины", - подчеркнул министр обороны Германии. 

Он добавил, что общее задание Европы - компенсировать как можно больше помощи.

Помощь Украине от США

Напомним, Украина продолжает получать помощь от США, которую обещала предоставить еще администрация Джо Байдена. При этом президент Дональд Трамп решений о поставках Украине оружия не принимал.

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий недавно отмечал, что Украина работает над решением, которое позволит продолжить поставки американского оружия.

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