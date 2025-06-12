Чи може Німеччина замінити постачання зброї зі США: що кажуть Зеленський і Пісторіус

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що допомогу від США складно компенсувати.

"Тому що ми використовуємо розвідувальні дані США і Європи, яка рятує життя від балістичних атак і так далі. Ми не можемо компенсувати це. Диявол у деталях, є й інші речі, які ми не можемо компенсувати", - пояснив він.

Водночас він звернув увагу, що через деякий час Україні не потрібна буде компенсація "деяких речей".

"Ми говорили про нові сучасні літаки F-16... Вони потрібні нам сьогодні проти "Шахедів". Ми використовуємо F-16 проти безпілотників і ракет, і це робоча модель. Але дійсно через якийсь період часу нам це не знадобиться, тому що у нас будуть дешеві дрони-перехоплювачі, які ми вже виробляємо, але ще не масово", - уточнив президент.

За його словами, компенсувати не можна буде артилерію, реактивні системи та протиповітряну оборону. Зокрема, Німеччина не виробляє системи Patriot.

"Тільки США виробляють найкращі системи. На сьогоднішній день я не можу знайти альтернативи, але думаю, що в майбутньому вони будуть знайдені", - зазначив Зеленський.

Що сказав Пісторіус

"Ані Німеччина сама по собі, ані будь-яка інша країна в Європі не може компенсувати те, що США могли б надати розвідку і деякі інші дуже особливі питання, які залишатимуться дуже актуальними для України", - підкреслив міністр оборони Німеччини.

Він додав, що спільне завдання Європи - компенсувати якомога більше допомоги.