Чи може Німеччина замінити постачання зброї зі США: що кажуть Зеленський і Пісторіус

Ні Німеччина, ні будь-яка інша країна в Європі не зможе заповнити той обсяг військової допомоги, який надають Україні США.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявили президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що допомогу від США складно компенсувати.
"Тому що ми використовуємо розвідувальні дані США і Європи, яка рятує життя від балістичних атак і так далі. Ми не можемо компенсувати це. Диявол у деталях, є й інші речі, які ми не можемо компенсувати", - пояснив він.
Водночас він звернув увагу, що через деякий час Україні не потрібна буде компенсація "деяких речей".
"Ми говорили про нові сучасні літаки F-16... Вони потрібні нам сьогодні проти "Шахедів". Ми використовуємо F-16 проти безпілотників і ракет, і це робоча модель. Але дійсно через якийсь період часу нам це не знадобиться, тому що у нас будуть дешеві дрони-перехоплювачі, які ми вже виробляємо, але ще не масово", - уточнив президент.
За його словами, компенсувати не можна буде артилерію, реактивні системи та протиповітряну оборону. Зокрема, Німеччина не виробляє системи Patriot.
"Тільки США виробляють найкращі системи. На сьогоднішній день я не можу знайти альтернативи, але думаю, що в майбутньому вони будуть знайдені", - зазначив Зеленський.
"Ані Німеччина сама по собі, ані будь-яка інша країна в Європі не може компенсувати те, що США могли б надати розвідку і деякі інші дуже особливі питання, які залишатимуться дуже актуальними для України", - підкреслив міністр оборони Німеччини.
Він додав, що спільне завдання Європи - компенсувати якомога більше допомоги.
Нагадаємо, Україна продовжує отримувати допомогу від США, яку обіцяла надати ще адміністрація Джо Байдена. Водночас президент Дональд Трамп рішень про постачання Україні зброї не ухвалював.
Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий нещодавно зазначав, що Україна працює над рішенням, яке дасть змогу продовжити постачання американської зброї.
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