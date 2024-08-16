Может ли "Курский прорыв" расшириться на Белгородскую область: мнение эксперта

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"Прорыв" может охватить Белгородскую область и не только

Собеседник напомнил, что в свое время на территории Белгородской области неоднократно происходили рейды, тогда их проводили РДК, легион "Свобода России и другие батальоны. По его словам, произошедшее один, раз вполне вероятно, может повторяться вновь и вновь.

"Я не знаю планы генерала Сырского, но уверен в том, что то, что мы увидели на территории Курской области, это лишь один из этапов пути, направленного на то, чтобы создать зону безопасности. Ту самую санитарную зону, о которой в свое время бредил Путин сейчас создадут украинские Силы обороны", - говорит Селезнев.

По его мнению, уже сейчас можно говорить, что определенное пространство безопасности на территории приграничья Сумщины формируется. Хотя КАБы и ракеты продолжают "прилетать" в большом количестве, но артиллерийских снарядов и минометных мин стало меньше. Эксперт отметил, чем больше будет зона контроля украинской армии в Курской области, тем в более безопасных условиях будут жители Сумской области.

"Может ли такая история реализоваться на территории Белгородской области? По всей вероятности. Исключать такой вариант не стоит по очевидной причине. Создание пространства безопасности - это не желание Сырского просто продемонстрировать свою эффективность. А это вопрос безопасности для жителей нашего приграничья", - говорит Селезнев.

При этом эксперт не исключает подобный сценарий и с Брянской областью РФ.

"Потому что это действительно важно. Если с врагом невозможно договориться, если враг продолжает убивать мирное население нашей страны, значит надо искать пути, как врага унять и создать периметр безопасности для наших граждан в приграничье", - говорит Селезнев.

Какие силы у россиян в Брянской и Белгородской областях

Собеседник предполагает, что в Брянской области российская группировка войск может составлять до 20 000 и скорее всего даже меньше. Он отмечает, что там врагом достаточно серьезно подготовлены инженерные фортификации. Так как россияне начали делать в регионе еще после первого рейда РДК и легиона "Свобода России".

"В принципе, постоянно от вражеских действий ДРГ и обстрелов страдают жители нашей Черниговщины. И эту проблему надо каким-то образом решать. Случится ли это путем преодоления границы и атаки непосредственно с территории Украины на территорию Брянской области? Конечно, я этого не знаю", - сказал Селезнев.

Он считает, что целесообразно создать соответствующие возможности для украинских сил именно таким образом. Хотя в любом случае нужно понимать, что, скорее всего, создание санитарной зоны на территории Курской области может масштабироваться на территорию Брянской области и Белгородской, акцентирует собеседник.

"Что касается Белгородской, то там гораздо больше (войск РФ - ред.). Из 70-тысячной группировки "Север" где-то 50-55 тысяч находятся на территории Белгородской области и частично на севере Харьковщины", - рассказывает Селезнев.

По его словам, там гораздо сложнее реализовать миссию пересечения границы и взятие под контроль части территории Белгородской области.

"Хотя россияне постоянно взывают, мол, что в районе Золочева "украинская армия формирует ударную группировку". Так это или не так, я не знаю, понятно, что на широкую публику о таком не говорят. В любом случае я думаю, в течение в ближайшее время, буквально несколько дней, возможно, недель, мы либо увидим чудо с полем боя в направлении Белгорода, либо того не произойдет", - отметил Селезнев.

Эксперт объясняет, что многое зависит от того, как враг быстро сможет перебросить достаточное количество ресурсов для того, чтобы заблокировать украинский плацдарм на территории Курской области.

"Это уже задача Сырского, сможем ли мы усилить нашу группировку, а мы уже роем там окопы, то есть мы в Курской области надолго. Это не рейдовые действия, как делали РДК и ЛСР. Или возможно открывать другие участки фронта, чтобы и дальше продолжать заставлять противника распылять свои ресурсы", - подчеркнул Селезнев.

В этом контексте эксперт напомнил, что в настоящее время враг использовал вспомогательные ресурсы. Единственное, что оккупанты тянут силы в Курскую область из Херсонщины, Запорожья и севера Харьковщины. А вот с востока Украины свои ресурсы противник не снимал и продолжает атаковать в первую очередь на Покровском направлении.

Россияне усиливают Белгородскую область на фоне наступления РФ под Курском

Напомним, что прорыв российской границы в Курской области со стороны Сумской произошел 6 августа 2024 года. Почти неделю украинская сторона сохраняла тишину и только 12 августа Киев официально подтвердил, что ВСУ наступают в Курской области. С тех пор в регионе продолжаются бои, а украинским войскам удалось продвинуться на 35 км, взяв под контроль 1150 кв. км.

В ответ на операцию ВСУ в РФ власти на региональном уровне ввели режим "контртеррористической операции" на территории не только Курской, но и Брянской и Белгородской областей. Что касается последней, то там в четверг был также введен режим "чрезвычайной ситуации федерального масштаба".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, мол, ситуация в регионе крайне сложна из-за постоянных "украинских обстрелов" и атак беспилотников. Кроме того, в приграничный Краснояружский район был закрыт въезд, там продолжается эвакуация населения.

Также вчера министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о "плане защиты" Белгородской области. По его словам, в регион перебросят дополнительные силы для защиты на фоне наступления ВСУ в соседней Курской области. Он заявил, что российский Генштаб "уже подготовил соответствующий план".