Мы можем закончить горячую стадию войны до конца года, - Зеленский

Украина может закончить горячую стадию войны. Не исключено, что это может произойти до конца 2024 года.

"Я считаю, что если мы будем объединены, и будем идти, например, по формату саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попробовать это сделать до конца этого года. План будет готов. Если он приведет к завершению горячей" стадии войны, это будет очень правильно и очень сильно", – сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что этот план должен быть общим с партнерами, хотя "это зависит и от их желания, чтобы никто не играл в свои инициативы по окончании войны".По его словам, партнеры должны давить на Россию, "чтобы РФ согласилась садиться и думать об окончании войны".

"Это не значит, что надо отвоевать силой все территории. Я считаю, что сила дипломатии может помочь. Если давить на Россию, я считаю, что можно договориться об урегулировании и дипломатическом", - сказал он.

Зеленский добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.