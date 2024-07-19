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Мы можем закончить горячую стадию войны до конца года, - Зеленский

Украина, Пятница 19 июля 2024 12:31
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Мы можем закончить горячую стадию войны до конца года, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украина может закончить горячую стадию войны. Не исключено, что это может произойти до конца 2024 года.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью ВВС.

"Я считаю, что если мы будем объединены, и будем идти, например, по формату саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попробовать это сделать до конца этого года. План будет готов. Если он приведет к завершению горячей" стадии войны, это будет очень правильно и очень сильно", – сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что этот план должен быть общим с партнерами, хотя "это зависит и от их желания, чтобы никто не играл в свои инициативы по окончании войны".По его словам, партнеры должны давить на Россию, "чтобы РФ согласилась садиться и думать об окончании войны".

"Это не значит, что надо отвоевать силой все территории. Я считаю, что сила дипломатии может помочь. Если давить на Россию, я считаю, что можно договориться об урегулировании и дипломатическом", - сказал он.

Зеленский добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

Что говорил Зеленский об окончании войны

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война в Украине закончится тогда, когда мир осознает, что российский диктатор Владимир Путин является серьезной угрозой для его существования.

В тоже время, в декабре прошлого года, отвечая на вопрос, стоит ли ждать окончания войны в 2024 году, Зеленский говорил, что никто, даже командиры, не знает ответа, закончится ли война России против Украины в этом году.

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