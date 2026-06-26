ЕС обновит правила для украинцев: некоторым мужчинам могут отказать в защите

Евросоюз готовит новые правила для украинцев, покинувших страну после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера на брифинге в Брюсселе.

Защиту продлят до 2028 года

Европейская комиссия подала Совету ЕС предложение продлить действие Директивы о временной защите для украинцев еще на год.

"Мы представим сегодня предложение продлить защиту еще на один год", - заявил Магнус Бруннер на брифинге в Брюсселе.

Если Совет ЕС поддержит предложение, срок действия защиты будет продлен до 4 марта 2028 года.

Для кого сделают исключение

Вместе с продолжением Еврокомиссия предлагает ввести ограничения для определенной категории мужчин.

"Предложение усматривает, что временная защита не будет даваться вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с военными обязательствами", - пояснил еврокомиссар.

То есть мужчины, которым законодательство Украины запрещает выезд за границу, не смогут получить временную защиту в Евросоюзе.