Может ли быть прекращение огня в Украине до конца этого года: мнение еврокомиссара

В Евросоюзе не ожидают прекращения огня в Украине до конца этого года из-за отсутствия соответствующей воли у РФ. Мир с Россией возможен только после давления силой.
Об этом европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс сказал в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о том, есть ли хотя бы минимальные перспективы для прекращения огня, не говоря уже о полноценном мирном соглашении, в ближайшие месяцы или до конца этого года, Кубилюс отметил, что пока таких признаков нет.
"Я согласен с той формулой, которая была поддержана в самом начале Соединенными Штатами, Европой и Украиной, что мир должен быть достигнут путем реализации "мира через силу". И силу украинской стороны", - подчеркнул еврокомиссар.
По его словам, некоторое время США пытались склонить Россию к переговорам, однако эти попытки не дали результата, поскольку Москва не заинтересована в дипломатическом урегулировании.
"Американская администрация пыталась подтолкнуть Россию перейти к реальным переговорам. Но я думаю, что этого не произойдет так легко, как кто-то, возможно, ожидал", - отметил он.
Кубилюс подчеркнул, что именно нежелание Путина прекращать войну является основным препятствием для любого прогресса на пути к миру.
"Путин сейчас не хочет мира. Он считает, что побеждает, и именно поэтому наступление мира, на данный момент, мне трудно предсказать", - добавил еврокомиссар.
Напомним, Украина еще в марте согласилась на предложение Вашингтона о полном прекращении огня с Россией на 30 дней. Но Москва не дает согласия на это, однако выдвигает ряд условий, среди которых - прекращение помощи со стороны Запада для Украины, отмена санкций, отказ Киева от мобилизации и тому подобное.
Также заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отверг предложение США о 30-дневном перемирии, заявив, что оно является "неприемлемым". По его словам, подобные инициативы не дают ответа на ключевые требования и интересы России.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может согласиться на 30-дневное прекращение огня, если на нее надавят США.
Сегодня министр обороны Рустем Умеров заявил, что после завершения переговоров с Россией по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к обсуждению встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.
Почему не удастся достичь полного прекращения боевых действий на фронте до конца текущего года РБК-Украина разбирало в материале.
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