Мобилизуют ли выпускников перед поступлением на магистратуру или аспирантуру: ответ Зеленского

Во время сегодняшнего визита президента в Сумскую область он провел разговор со студентами, обучающимися в регионе. В частности, во время разговора обсуждалась возможность мобилизации студентов после выпуска из бакалавриата и до поступления на продолжение обучения на магистратуре или аспирантуре.

"Что касается мобилизации, которая с первого дня войны не менялась в том или ином направлении. Я думаю, если они (выше упомянутая категория студентов - ред.) не мобилизационного возраста, то они не подпадут...", - пояснил президент.

По его словам, на сегодняшний день в Украине есть общая мобилизация, которая не изменена по возрасту.

"Я думаю, вы знаете, что был законопроект об уменьшении возраста до 25, но это не касается 23, 22 или 21 года. Сейчас есть новый нарратив, что 18-летних будут мобилизовать. Нет", - подчеркнул Зеленский.