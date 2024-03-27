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Мобилизуют ли выпускников перед поступлением на магистратуру или аспирантуру: ответ Зеленского

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, распространится ли мобилизация на студентов-выпускников перед поступлением на магистратуру или аспирантуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Во время сегодняшнего визита президента в Сумскую область он провел разговор со студентами, обучающимися в регионе. В частности, во время разговора обсуждалась возможность мобилизации студентов после выпуска из бакалавриата и до поступления на продолжение обучения на магистратуре или аспирантуре.

"Что касается мобилизации, которая с первого дня войны не менялась в том или ином направлении. Я думаю, если они (выше упомянутая категория студентов - ред.) не мобилизационного возраста, то они не подпадут...", - пояснил президент.

По его словам, на сегодняшний день в Украине есть общая мобилизация, которая не изменена по возрасту.

"Я думаю, вы знаете, что был законопроект об уменьшении возраста до 25, но это не касается 23, 22 или 21 года. Сейчас есть новый нарратив, что 18-летних будут мобилизовать. Нет", - подчеркнул Зеленский.

 

Законопроект по мобилизации

Напомним, в конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Отметим, что новый законопроект уже прошел первое чтение в Раде. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.

Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

Напомним также, что сегодня Минобороны поставило точку в вопросе, будет ли мобилизация в Украине с 18 лет.

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