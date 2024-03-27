Чи мобілізують випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру: відповідь Зеленського

Український президент Володимир Зеленський розповів, чи пошириться мобілізація на студентів-випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Під час сьогоднішнього візиту президента в Сумську область він провів розмову зі студентами, що навчаються в регіоні. Зокрема під час розмови було обговорено можливість мобілізації студентів після випуску з бакалаврату й до вступу на продовження навчання на магістратурі чи аспірантурі.
"Що стосується мобілізації, яка з першого дня війни не змінювалася в тому чи іншому напрямку. Я думаю, якщо вони (вище згадана категорія студентів - ред.) не мобілізаційного віку, то вони не підпадуть...", - пояснив президент.
За його словами, на сьогодні в Україні є загальна мобілізація, яка не змінена щодо віку.
"Я думаю, ви знаєте, що був законопроект про зменшення віку до 25, але це не стосується 23, 22 чи 21 року. Зараз є новий наратив, що 18-річних будуть мобілізувати. Ні", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.
Зазначимо, що новий законопроект уже пройшов перше читання в Раді. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту.
Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.
Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.
Нагадаємо також, що сьогодні Міноборони поставило крапку в питанні, чи буде мобілізація в Україні з 18 років.
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