Имеют ли влияние санкции против российской нефти: ответ генсека ОПЕК

"Россия - крупный игрок на энергетических рынках, и заменить ее производство непросто", - говорится в заявлении.

Аль-Гайс считает, что спрос со стороны Индии и Китая может компенсировать его ожидаемое сокращение со стороны развитых государств, а значит, пока рано судить о влиянии западных санкций на поставки российской нефти.

Генсек ОПЕК рассчитывает, что потребность Китая в нефти в течение этого года возрастет из-за снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

"Мы ожидаем, что Китай повысит спрос на нефть на полмиллиона баррелей в сутки", - отметил он.