РФ может повысить налоги из-за расходов на войну против Украины и цен на нефть, - Reuters

Российская Федерация становится слишком зависимой от доходов от нефти, чтобы поддерживать свой бюджет на фоне наращивания военных расходов на ведение войны против Украины. Эксперты считают, что это может заставить Кремль повысить налоги, если цены на нефть не оправдают ожиданий в 2023 году.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Цена на нефть марки Urals, что является основным экспортным товаром РФ, упала более чем на 20% с начала декабря прошлого года, когда западные страны во главе с Большой семеркой ввели ценовой потолок в 60 долларов на экспорт российской нефти, чтобы ограничить возможности Москвы финансировать свою войну против Украины.

В текущем году это может оказаться проблематичным, учитывая, что в России федеральный бюджет на 2023-й основан на прогнозируемой цене на нефть марки Urals чуть более 70 долларов за баррель, а в настоящее время цены торгуются ближе к 50 долларам.

Поскольку ценовой потолок, западные санкции и эмбарго ЕС затрудняют экспорт нефти из России, Москва полагалась на Китай и Индию, чтобы восполнить этот пробел.

В материале также приводится предупреждение "Альфа-банка" о том, что на горизонте маячит снижение доходов от экспорта газа и нефтепродуктов.

Аналитики говорят, что, поскольку правительство РФ увеличило расходы более чем на четверть в 2022 году, отчасти для финансирования своих оккупационных сил в Украине, цена на нефть, необходимая для баланса бюджета, подскочила с 67 до 101 доллара за баррель.

Если учесть дивиденды "Газпрома" в размере 1,85 трлн рублей (27,5 млрд долларов США) и единовременные налоги в прошлом году, фактическая цена на нефть, необходимая для баланса, может достигать 115 долларов за баррель.

Бюджетная дыра России в 2022 году составила 3,3 трлн рублей (около 49 млрд долларов), или 2,3% ВВП, и может снова превысить 2% в 2023 году, поскольку потолок цен ограничивает экспортные доходы России, заявлял в декабре глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам главного экономиста "Альфа-банка" Натальи Орловой, когда существует большой разрыв между фактической ценой на нефть и балансирующей ценой, он не может быть устойчиво покрыт за счет заимствований.

"Необходимы некоторые меры для корректировки налогово-бюджетной политики либо за счет сокращения расходов, либо за счет поиска дополнительных доходов", - сказала она и добавила, что о сокращении расходов, вероятнее всего, не может быть и речи.

Экономисты "Ренессанс Капитала" отмечают, что прошлогодний бюджет, который был сильно смещен в сторону расходов на оборону, повысил риск увеличения налоговой нагрузки в среднесрочной перспективе.

Заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов намекнул на возможность очередного повышения налогов в декабре, предполагая, что правительство продолжит изучение областей налогового потенциала в 2023 году.

Неясно, какие отрасли коснутся повышения налогов и в какой степени это бремя ляжет на население. По словам Сазанова, ставки НДС, налоги на прибыль и подоходный налог не изменятся, но другие отрасли могут столкнуться с более высокими налогами.

Правительство РФ уже резко увеличило налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль на 2023-2025 годы, что стало самым большим повышением в его истории на фоне продолжающейся войны против Украины. Ожидается, что эти меры принесут дополнительно 3,6 трлн рублей в бюджет России за три года.

Однако анализ бюджета агентства Reuters показывает, что только в этом году Москва потратит на оборону и безопасность в общей сложности 9,4 триллиона рублей (140 миллиардов долларов), то есть почти треть бюджета, а это означает меньше денег на здравоохранение, образование и исследования.